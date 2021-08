Green Pass: Ricciardi, servirebbe l’obbligo per insegnanti

'Terza dose di vaccino? Devono dirci immunologi quando agire'

Per Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, il Green Pass va introdotto “in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e anche sui trasporti, per garantire la liberta’ di movimento ai vaccinati e agli immuni, oltre alla ripresa dell’economia” dice in un’intervista a La Repubblica.

Sull’obbligo “deve decidere la politica cosa fare. Sarebbe etico proteggere tutti, anche coloro che rischiano di morire perche’ non si vogliono vaccinare” ma “si creerebbero grandi polemiche e non so se avrebbe senso alimentarle”. Una “‘spinta gentile’ come quella del Green Pass esteso il piu’ possibile forse in questa fase e’ piu’ efficace” sottolinea. E’ giusto l’obbligo “per i professionisti della sanita’ ma andrebbe introdotto anche per chi lavora nella scuola”. Va inteso come un modo “per proteggere i fragili con i quali si entra in contatto” aggiunge.

La terza dose di vaccino ha senso quando la protezione “si affievolisce a tal punto da rendere la malattia probabile. Di certo va somministrata ai piu’ deboli per eta’ o malattia. Poi c’e’ l’interrogativo dei tempi. Devono dirci gli immunologi quando agire”. Non si puo’ affrontare la pandemia “senza sospendere i brevetti e fare il trasferimento tecnologico per produrre miliardi di vaccini. Ci dovevamo muovere prima. Se non interveniamo la pandemia andra’ avanti per anni: vanno vaccinate tante persone nei Paesi poveri e contemporaneamente va data la terza dose in quelli ricchi”.