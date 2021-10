Green pass: Ronzulli, sospensione Schillirò è sacrosanta

Prime reazioni dopo l'annuncio della sospensione

“La sospensione della vice questore Schillirò è un provvedimento sacrosanto che io stessa ho immediatamente sollecitato. Come dimostra quanto accaduto a Roma, ma anche in altre città in cui si sono registrati disordini, siamo dinanzi a un’escalation violenta che rischia di degenerare. In questo contesto è tanto più inaccettabile che chi ha il dovere di garantire la pubblica sicurezza e di far rispettare la legge, inviti i cittadini alla disobbedienza civile.

Nella sola giornata di sabato nella capitale ben 38 colleghi della vice questore Schillirò sono rimasti feriti nel tentativo di respingere le violenze dei manifestanti. Di certo ai disordini e alla devastazione provocati da questi fanatici non possiamo aggiungere anche il fuoco amico”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.