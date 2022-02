Green pass: Zingaretti, obbligo over 50 nuovo giro di boa

"Sono regole per la libertà e per salvare essere umani"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani e il presidente di Ater Roma Eriprando Guerritore hanno effettuato un sopralluogo al cantiere avviato per i lavori di demolizione e ricostruzione del complesso Ater di via Gasparri a Primavalle.

“Sono regole per la libertà e per salvare essere umani”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, risponde sul super green pass obbligatorio al lavoro per gli over 50 in vigore da oggi, a margine della presentazione al Maxxi del format tv per Sky Arte, “Dentro l’Opera”.

“Se ritorniamo a vivere – dice Zingaretti – è grazie a queste regole contro gli egoismi di chi si illude di pensare a se stesso”. Quanto accaduto in questi mesi dimostra che “il virus si batte grazie alla scienza e ai vaccini e alle regole che ci siamo dati. Quindi è un giorno in cui si fa un altro giro di boa nella giusta direzione”.