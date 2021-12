Green pass: anche controllori su bus e metro di Roma per verifiche

Prefetto firma piano, controlli saranno principalmente in uscita

Saranno i controllori di Atac e Cotral, in quanto incaricati di pubblico servizio – oltre alle forze dell’ordine – a eseguire le verifiche sul possesso del Green pass per le persone che usufruiranno del trasporto pubblico locale, bus e metro, a Roma.

Lo prevede il piano firmato dal prefetto della Capitale Matteo Piantedosi per i controlli che scatteranno dal 6 dicembre, previsti dall’ultimo decreto approvato dal governo con le misure anti-Covid. Le verifiche saranno eseguite prevalentemente a terra e in uscita per non paralizzare la circolazione, ma anche a bordo e in entrata.