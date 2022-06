Il 15% degli under 25 si informa su TikTok: anche la Bbc apre un profilo

Secondo Reuters a spingere la chat anche il conflitto in Ucraina, mentre Facebook perde terreno tra gli under 30

Reuters, il 15% degli under 25 lePer i ragazzi sotto i 25 anni Facebook perde smalto, in favore di social media più visuali come Instagram e TikTok, dove l’intrattenimento e gli influencer svolgono un ruolo più importante.

In particolare, il 40% dei 18-24enni usa TikTok ogni settimana, con il 15% che afferma di usarlo per le notizie. Le cifre sono ancora più elevate in alcuni Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. È la tendenza fotografata dal Digital News Report 2022 di Reuters.

“Una chiara linea di demarcazione nel rapporto di quest’anno – spiega – è il cambiamento delle abitudini dei più giovani in particolare gli under 30, che le organizzazioni editoriali spesso faticano a raggiungere”. TikTok, ha avuto una spinta anche col conflitto ucraino “con la Bbc prima riluttante e poi ha deciso di aprire un profilo in russo e inglese anche alla luce dell’alta circolazione di fake news”.

Il rapporto, dal 2014, monitora i diversi social network utilizzati sia in generale sia per le notizie in 12 paesi. Facebook è diminuito di cinque punti percentuali da allora dopo aver raggiunto il picco nel 2017, ora si attesta al 60%, un livello simile a YouTube (61%), WhatsApp è al 51%. Instagram (40%), TikTok (16%) e Telegram (11%) sono le uniche piattaforme a essere cresciute nell’ultimo anno.