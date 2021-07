Il Foro Italico apre ai romani, ecco Urban Sport

Sport e Salute presenta il nuovo progetto Urban Sport, Foro Italico aperto al pubblico

Parte da una nuova iniziativa di Sport e Salute il progetto “Urban Sport”, che prevede l’apertura al pubblico del parco sportivo del Foro Italico, a completa disposizione di tutti i cittadini romani in forma gratuita. Così il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all’evento di presentazione del nuovo progetto: “Urban Sport è un nuovo progetto per mettere a disposizione della cittadinanza e della collettività il Foro Italico che è la sede dei campioni”.

Lo stesso Cozzoli si è poi soffermato anche sulla situazione vissuta durante il lockdown “Nel periodo del lockdown siamo partiti dal Foro Italico e abbiamo lanciato la palestra a cielo aperto. Un progetto pilota al quale ne sono seguiti altri e il Parlamento giorni fa ha integrato le risorse che abbiamo messo in questo progetto. È una grande risposta che lo Stato dà alla domanda di sport all’aria aperta emersa in questo momento”.

La Capitale riparte e lo fa anche con queste proposte vicine alla cittadinanza, così come sottolinea l’assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti Amati: “Fin dall’inizio quest’Amministrazione ha puntato sullo sport e sullo stile di vita corretto. Lo sport serve anche per prevenire delle malattie e sappiamo quanto sia stato di supporto durante il lockdown, questa palestra a cielo aperto una boccata di ossigeno per tutti”.