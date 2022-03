Il “gelatiere dell’anno 2022” è Matteo Grizi di Albano

Un gusto fiordicaffè con una leggera nota di cedro

Il miglior gelatiere dell’anno 2022 è Matteo Grizi di Albano. Questo il risultato del Sigep di Rimini, la più importante Fiera del settore gelateria al mondo). Grizi – si spiega – ha conquistato la finale con il sorbetto “Tropicana” ed ha vinto il titolo di “Gelatiere dell’anno 2022” assegnato dall’Associazione Italiana Gelatieri, grazie ad un gusto al Fiordicaffè con una leggera nota di cedro e un croccante di pistacchio come leggera copertura. Il gusto doveva essere creato con gli ingredienti e le materie prime scelte tramite assegnazione casuale denominata “mistery box”. 37 anni di Albano (RM), Matteo Grizi nel 2017 ha vinto il premio della giuria tecnica al Gelato Festival, è Ambasciatore del gelato artigianale italiano nel mondo ed è stato inviato nel 2019 dalla Regione Lazio in Europa per la divulgazione del gelato italiano, è stato selezionato tra gli 8 miglior gusto pistacchio alla Fiera digitale SIGEP 2021, ha vinto il titolo di migliore Giuria Tecnica al Gelato Festival 2017, si è classificato 5° al concorso dell’Associazione Italiana Gelatieri nel 2018 e 4° al Concorso Cioccolato al SIGEP 2019. Grizi ha una gelateria ad Albano nella centralissima Piazza Pia ed un’altra a Genzano, in Viale Antonio Gramsci 77. Il Sigep ha oltre 200mila visitatori provenienti da tutto il mondo (Dato 2017) e migliaia di aziende ed operatori presenti negli stand, il SIGEP di Rimini è l’unica fiera a livello planetario nella quale viene completamente rappresentata la filiera del gelato artigianale: esercenti, catena distributiva, aziende produttrici, associazioni di categoria e media. È la fiera leader mondiale nel lancio di tendenze, format di locali, eventi e competizioni all’insegna dell’eccellenze enogastronomiche Made in Italy.