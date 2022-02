Il Papa guarda al Giubileo 2025, rinascita dopo pandemia

Solidarietà ed ambiente al centro dell'Anno Santo

Il Papa guarda oltre la pandemia e la luce di speranza sara’ il Giubileo del 2025 se sara’ accolto nel nome della solidarieta’, necessaria piu’ che mai oggi, dopo questo periodo difficile per tutti. Solidarieta’ e’ anche condividere, con chi non li ha, vaccini e medicinali per uscire davvero dal tunnel del Covid. Con questo messaggio Papa Francesco ‘apre’ di fatto l’Anno Santo che vuole improntato alla fraternita’ e alla cura dell’ambiente.

Chiede anche che l’anno della vigilia, il 2024, sia una ‘sinfonia’ di preghiera. Il prossimo Giubileo, che sara’ celebrato nel 2025, “potra’ favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza”.

E’ quanto sottolinea Papa Francesco in una Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, incaricato dell’organizzazione dell’evento.

“Per questo – spiega il Papa – ho scelto il motto ‘Pellegrini di speranza’. Tutto cio’ pero’ sara’ possibile se saremo capaci di recuperare il senso di fraternita’ universale, se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma della poverta’ dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani. Penso specialmente ai tanti profughi costretti ad abbandonare le loro terre. Le voci dei poveri siano ascoltate in questo tempo di preparazione al Giubileo”. Francesco ricorda il dolore, i lutti, il senso di smarrimento che tutti hanno provato in questi anni di pandemia. E ora, che sembra vedersi una luce in fondo al tunnel, serve un sussulto di solidarieta’. “Abbiamo piena fiducia che l’epidemia possa essere superata e il mondo ritrovare i suoi ritmi di relazioni personali e di vita sociale. Questo sara’ piu’ facilmente raggiungibile – sottolinea il Pontefice – nella misura in cui si agira’ con fattiva solidarieta’, in modo che non vengano trascurate le popolazioni piu’ indigenti, ma si possa condividere con tutti sia i ritrovati della scienza sia i medicinali necessari”.

Oltre alla solidarieta’ il Giubileo del 2025 dovra’ mettere al centro la cura dell’ambiente: “Auspico che il prossimo Anno giubilare sia celebrato e vissuto anche con questa intenzione – scrive il Papa -. In effetti, un numero sempre crescente di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, riconosce che la cura per il creato e’ espressione essenziale della fede in Dio e dell’obbedienza alla sua volonta’”.