La migliore pizza al taglio in Italia si fa a Roma: Pizzarium di Bonci al primo posto per il terzo anno

Secondo la classifica di 50 Top Pizza, al secondo posto "Antico Forno Roscioli", con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare nel centro storico, al terzo posto "Lievito Pizza, Pane" del giovane Francesco Arnesano

Roma è la capitale della pizza al taglio in Italia. 50 Top Pizza, la guida delle migliori pizzerie al mondo incorona Pizzarium di Gabriele Bonci per il terzo anno consecutivo la Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia).

Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare nel centro storico, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano. La Top Ten è completata dal quarto posto de La Masardona, storica insegna napoletana della famiglia Piccirillo, seguita da Saporè Pizza Bakery di Renato Bosco a Verona, dallo storico Sancho a Fiumicino della famiglia Di Lelio, La Pia Centenaria a La Spezia, Tellia a Torino, Oliva Pizzamore ad Acri e Granocielo ad Avezzano. Una guida frutto del lavoro degli ispettori di 50 Top Pizza che hanno esaminato anonimamente un alto numero di pizzerie, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Il tutto ponendo una particolare attenzione su aspetti quali: qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

“La classifica delle pizzerie d’asporto – dicono i curatori – è per noi un altro tassello molto importante, perché mangiare una buona pizza anche in movimento, per un pasto veloce, deve essere riconosciuto come un momento di grande valore. E la classifica di quest’anno è per noi un’ulteriore dimostrazione del lavoro importante che le pizzerie hanno fatto. Le nostre guide online, sempre disponibili e soprattutto facili da consultare, sono uno strumento davvero utile per chiunque desideri scoprire qual è la migliore pizza da gustare vicino casa propria o nei posti di villeggiatura e un modo per dare un riconoscimento a chi ha fatto della pizza la sua passione di vita”.

Ecco la lista delle prime 20 posizioni di Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, 2022: 1. Pizzarium, Roma (Lazio) 2. Antico Forno Roscioli, Roma (Lazio) 3. Lievito Pizza, Pane… Roma (Lazio) 4. La Masardona, Napoli (Campania) 5. Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo – VR (Veneto) 6. Sancho, Fiumicino – RM (Lazio) 7. La Pia Centenaria, La Spezia (Liguria) 8. Tellia, Torino (Piemonte) 9. Oliva Pizzamore, Acri – CS (Calabria) 10. Granocielo, Avezzano – AQ (Abruzzo) 11. PorzioNi di Pizza, Napoli (Campania) 12. Campana Pizza In Teglia, Corigliano Calabro – CS (Calabria) 13. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, Bologna (Emilia-Romagna) 14. Grotto Pizzeria Castello, Caggiano – SA (Campania) 15. Gina Pizza, Ercolano – NA (Campania) 16. Forno Brisa, Bologna (Emilia-Romagna) 17. La Divina Pizza, Firenze (Toscana) 18. Alimento, Brescia (Lombardia) 19. Pane E Tempesta, Roma (Lazio) 20. PezZ de Pane, Frosinone (Lazio) Intanto c’è già grande attesa nel mondo dei pizzaioli per l’appuntamento di martedì 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli per la cerimonia di premiazione delle 100 migliori pizzerie italiane. Una guida, la 2022, che prevederà più di 500 indirizzi