L’allarme dell’Oms, frenano le vaccinazioni in Europa

Organizzazione teme 236mila morti in Europa entro 1° dicembre

Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, ha lanciato oggi l’allarme per un rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente. “Nelle ultime sei settimane – ha sottolineato Kluge nel corso di una conferenza stampa – le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un’accettazione della vaccinazione in altri”. Kluge ha esortato ad aumentare la capacita’ di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste.

L’Organizzazione mondiale della sanità considera “affidabile” una proiezione che prevede 236mila decessi aggiuntivi per Covid-19 in Europa entro il 1° dicembre, ha dichiarato lunedì 30 agosto il suo direttore regionale, esprimendo preoccupazione per la recente “stagnazione” del tasso di vaccinazione nel continente.

“La scorsa settimana, il bilancio delle vittime nella regione è aumentato dell’11%, con una proiezione affidabile che prevede 236.000 decessi in Europa entro il 1° dicembre”, aggiungendosi agli 1,3 milioni di morti già causati dalla pandemia nel Vecchio Continente, ha affermato il direttore dell’OMS Europa Hans Kluge.

Dei 53 stati membri della regione, 33 hanno riportato un aumento di oltre il 10% nell’incidenza dei casi in due settimane, ha affermato, mentre il ritmo della vaccinazione è rallentato. “Nelle ultime sei settimane, è diminuito del 14%, a causa della mancanza di accesso ai vaccini in alcuni paesi e della mancata accettazione dei vaccini in altri”, ha affermato Kluge , auspicando un aumento della capacità produttiva e vincere le tentazioni nazionaliste condividendo le dosi.