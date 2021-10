L’Assessore alla sanità D’Amato a Radio Colonna: “Come abbiamo fatto a diventare la regione leader nelle vaccinazioni” – VIDEO

L'assessore regionale alla Sanità fa il punto sui vaccini ai microfoni di Radio Colonna

L’Assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato, presente anche lui alla manifestazione a sostegno di Gualtieri sindaco che si è tenuta ieri sera a Testaccio, ha fatto un bilancio della campagna di vaccinazione nella regione.

Per D’Amato, nonostante il successo dei numeri che hanno portato il Lazio ad avere le performance vaccinali da primato in Europa, l’emergenza non si può considerare conclusa.

D’Amato ha rivolto un appello ad aderire alla campagna per la terza dose di vaccino per gli ‘over 60’ che hanno superato i 180 giorni dalla seconda dose.