Lazio: D’Amato, al Santa Caterina terza dose fragili, è priorità

i è tenuta nel primo pomeriggio presso l’hub Santa Caterina della Asl Roma 2 una iniziativa volta a rilanciare la procedura vaccinale (non solo terza dose) per i pazienti fragili ed i caregiver. L’iniziativa coinvolgerà le ONLUS, le Associazioni di Volontariato e le Consulte H dei municipi di Roma ed alcuni Presidenti di Municipio coinvolti nelle procedure di espansione degli ambulatori Curare con Cura (Municipio 5, 8 e 9) con l’intento di caratterizzare l’attuale fase pandemica e sollecitare anche le prime dosi. All’iniziativa parteciperà la Direzione Generale e i Dirigenti delle strutture delle ASL Roma 2 coinvolte nel Progetto Curare con Cura, l’Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e il Presidente della Commissione Sanità Rodolfo Lena.

“E’ importante ed è un obiettivo prioritario per noi mettere in sicurezza le persone più fragili. Questo è il momento di correre con le vaccinazioni, i dati ci dicono è la strada giusta per mantenere sotto controllo la curva pandemica” ha commentato l’Assessore D’Amato.

Durante l’iniziativa sarà realizzato un laboratorio di pittura che coinvolgerà alcuni ragazzi seguiti da Curare con Cura insieme ai Pittori Autonomi del Trullo e ad alcuni architetti e Maestri d’arte che si occupano di comunicazione. Le bozze dei disegni saranno la base del lavoro che ad aprile sarà trasferito sui muri esterni del Santa Caterina in occasione della Festa di Primavera. L’iniziativa sarà inoltre caratterizzata dalla presenza dell’Associazione di Volontariato “il Camaleonte” che si occupa di comunicazione aumentativa, strumento attualmente in uso da Curare con Cura per meglio “arrivare” ai ragazzi con complesse difficoltà comunicative, specie nella attuale fase vaccinale.