Lazio/D’Amato: trasporti e musei gratis per un anno a chi si vaccina

L’assessore alla Sanità propone incentivi rivolti soprattutto agli over 12 per raggiungere l’indennità di gregge prima della riapertura delle scuole.

«II governo dovrebbe pensare a degli incentivi per chi si vaccina contro il Covid: iniziative come treni, mezzi pubblici o musei gratuiti per un anno». Se in altri Paesi si pensa a una «spinta» economica, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervistato da ‘’Il Corriere della Sera’’ suggerisce qualcosa che possa essere utile o far piacere ai ragazzi, per ora i meno immunizzati. Ma non solo a loro.

Oggi, esattamente come un anno fa, sono i giovani a veicolare il virus. Si sta ripetendo la stessa situazione del 2020? «Ora l’età media dei contagiati – rileva Amato – è di 23 anni. Si tratta per più di ragazzi che sono andati in vacanza in Spagna e in Grecia, in Trentino e in Campania, e che ancora non sono vaccinati o vaccinati con una sola dose. Ma la situazione non è la stessa di un anno fa».

Secondo Amato siamo in tutt’altra fase. ‘’Un anno fa – sottolinea – la campagna vaccinale ancora non era partita. Ora invece i vaccini hanno fatto bene il loro lavoro e l’obiettivo resta immunizzare ancora».

Dopo aver raggiunto, prima regione in Italia e in anticipo rispetto alle previsioni, lameta del 70% di immunizzazioni, l’assessore annuncia che il prossimo obiettivo sarà, tra fine agosto e i primi di settembre, arrivare all’8o% con l’apertura agli over 12.

Si mira a mettere in sicurezza le scuole. «Puntiamo – afferma Amato – all’immunità di gregge prima della riapertura. Ora abbiamo già un’importante copertura vaccinale, che supera cioè il 98%, tra personale docente e non docente. Adesso ci concentreremo sulla popolazione scolastica, che oggi è comnnque vaccinata al 59%, per arrivare a una percentuale simile se non uguale».