Lazio: D’Amato, vaccini ci sono, il 13 al via prenotazioni bimbi

“I cittadini che hanno prentoato Pfizer possono stare tranquilli cosi’ come per Moderna. Le scorte ci sono. Il 13 dicembre apriremo le prenotazioni per i bambini che poi partiranno dal 15. In generale, ad oggi, nel Lazio abbiamo 4mila prenotazioni al giorno per prime dosi, 50mila vaccinazioni al giorno”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ del Lazio Alessio D’Amato intervenuto a RaiNews 24.

“Nella nostra regione – ha aggiunto – avremo 50 hub specifici per la vaccinazione dei bambini ai quali verra’ riservata una accoglienza particolare, anche con medici clown. In questo avvio di campagna comunque, i pediatri avranno un ruolo fondamentale”