"Gratuito per over 65, categorie a rischio e sanitari"

Nel Lazio per il vaccino antinfluenzale si parte nella prima settimana di ottobre. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre”, spiega l’assessore.