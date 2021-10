Lazio: Zingaretti incontra Unione ciechi e ipovedenti Roma

A breve sarà firmato un protocollo

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della XVI Giornata nazionale del cane guida, ha incontrato, nella sede regionale, l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti della sezione territoriale di Roma.

In mattinata l’associazione ha organizzato una passeggiata a piedi con soci e cani guida a Roma con partenza dalla zona della Garbatella. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini per favorire la conoscenza, l’accoglienza e l’inclusione delle persone non vedenti e dei loro accompagnatori a quattro zampe, sensibilizzando sulle difficolta’ che quotidianamente i disabili visivi devono affrontare e sull’importanza che rivestono i cani guida i quali, fra barriere architettoniche e culturali, svolgono il proprio compito da veri professionisti, diventando gli occhi del proprio conduttore.

“Questa iniziativa rappresenta un momento importante di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema molto importante e che riguarda numerose persone che vivono nel nostro territorio – ha detto Zingaretti -. I cani guida sono uno strumento fondamentale per la vita degli ipovedenti e dei ciechi. Le istituzioni devono farsi portavoce delle esigenze dei piu’ fragili e noi come regione Lazio lavoriamo ogni giorno per non lasciare indietro nessuno e far capire ai cittadini che non sono soli ma possono contare su una istituzione che li sostiene e li mette al centro della propria azione”.

“Oggi siamo insieme alla regione Lazio per promuovere e far conoscere l’importanza del cane guida, un amico meraviglioso per la mobilita’ di un non vedente. Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti che ha accettato di celebrare insieme a noi la XVI Giornata nazionale del cane guida. Questa ricorrenza da 16 anni, ci dona l’occasione di ringraziare i nostri amici a quattro zampe che ci sono a fianco ogni giorno in tutte le situazioni di vita quotidiana e favoriscono la nostra mobilita’ autonoma. Per questo, in occasione di questa giornata, ogni anno, l’Uici di Roma organizza una passeggiata nella citta’ al fine di sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza tutta sull’importanza del ruolo del cane guida”, ha aggiunto il presidente dell’unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione territoriale di Roma onlus aps, Giuliano Frittelli.