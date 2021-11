Licei a Roma, ecco quali sono i migliori

Ennio Quirino Visconti è il miglior Liceo Classico. Resiste il Righi. Il Torquato Tasso scende dal primo posto

L’istituto Ennio Quirino Visconti diventa quest’anno il miglior Liceo Classico di Roma. A confermarlo e’ la nuova edizione 2021 di Eduscopio della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

In seconda posizione troviamo il Liceo Torquato Tasso, che l’anno scorso aveva guadagnato il primo posto, mentre la terza posizione se l’aggiudica il Vittorio Emanuele II.

Per quanto riguarda i Licei Scientifici si conferma in prima posizione l’istituto Augusto Righi, mentre il Giovanni Battista Morgagni scavalca il Camillo Cavour e si portano rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica. Per i Licei di Scienze Umane al primo posto c’e’ una ‘new entry’, l’istituto Giordano Bruno, che l’anno scorso non figurava nell’elenco dei migliori; al secondo posto si conferma l’istituto Giosue’ Carducci mentre l’istituto Niccolo’ Machiavelli scende dalla prima alla terza posizione. Il miglior Liceo Linguistico della capitale e’ l’istituto Edoardo Amaldi, altra ‘new entry’, mentre l’istituto Virgilio mantiene il suo secondo posto seguito dall’istituto Immanuel Kant. In cima alla classifica degli Istituti Tecnici Economici c’e’ il Giovanni XXIII, e a seguire il Charles Darwin e Livia Bottardi. Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici Tecnologici quelli che meglio preparano al lavoro sono l’Istituto Carlo Matteucci, l’Istituto Leopoldo Pirelli e l’Istituto Boaga. Infine i Licei Artistici: in top position l’Istituto Sant’Orsola, a seguire l’Istituto Via di Ripetta e il Confalonieri-De Chirico.