Maratona Roma: oltre 2mila atleti, anche Raggi al via

C’era anche la sindaca Virginia Raggi questa mattina tra i partecipanti al via della Maratona di Roma, un’edizione particolare con lo start alle prime luci dell’alba.

Partenza su via dei Fori Imperiali per uno degli appuntamenti sportivi più attesi:” l’Acea Run Rome The Marathon con 7500 iscritti! Inoltre: duemila iscritti alla Staffetta Solidale, tremila partecipanti della Stracittadina Fun Race; oltre 2 mila atleti provenienti da 60 Paesi. Io sono pronta a correre. In bocca al lupo a tutti!”

La sindaca ha, infatti, percorso il primo chilometro di corsa accompagnata dall’assessore capitolino allo Sport Veronica Tasciotti e dal consigliere M5s Angelo Diario. “Missione compiuta, un chilometro l’anno e tra 42 la completiamo”, ha scherzato la Raggi con i presenti dopo la corsa.