Medici ospedalieri, pronti a vaccinazione scuola per scuola

Migliore (Faso), modello già sperimentato con successo

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico si studiano strategie da mettere in atto per evitare situazioni incontrollate di contagi tra studenti. Una delle principali soluzioni è sicuramente quella del vaccino scuola per scuola. Abbiamo già sperimentato con successo il modello di vaccinazione ‘scuola per scuola’ in alcune realtà, come per esempio quella pugliese. Ora siamo pronti a replicarlo”. Lo dice Giovanni Migliore, presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (Fiaso) commentando la dichiarazione del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Le vaccinazioni dedicate alla fascia di età 12-19 anni nel mese di agosto – ha proseguito Migliore – hanno potuto contare su risultati significativi in gran parte del territorio e hanno dimostrato con quanta maturità e senso di responsabilità i giovani rispondano alla chiamata per immunizzarsi, anche grazie a soluzioni organizzative e gestionali innovative, come la semplificazione dell’accesso, lo spostamento delle équipe vaccinali nei luoghi di vacanza e il ricorso in alcuni casi anche a gadget premio”. “Il modello di vaccinazione ‘scuola per scuola’ – conclude – introduce un ulteriore elemento di personalizzazione della chiamata, che ha già dimostrato sul campo di funzionare e che le Aziende sono pronte ad applicare nelle prossime settimane, decisive per l’apertura in sicurezza del nuovo anno scolastico”.