Meteo: le previsione nella città di Roma per le giornate di oggi e domani

Le previsione del meteo per il fine settimana a Roma

Per la giornata di oggi è previsto un cielo sereno al mattino ma nuvoloso nel pomeriggio e sera, con temperature comprese tra 11 e 16 gradi. I venti saranno deboli.

Situazione simile per la giornata di domani, nella quale si segnala un cielo nuvoloso al mattino, ma sereno nel pomeriggio e sera, con temperature comprese tra 12 e 17 gradi. I venti saranno deboli. Un cielo clemente che permetterà così ai tanti romani, e ai turisti in visita nella Capitale, di poter trascorrere al meglio il proprio tempo libero in città.