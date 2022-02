Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

Ecco le previsioni del tempo fino alla giornata di giovedì, a cura della redazione de ilmeteo.it

MARTEDI 15 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un deciso miglioramento del tempo al Nordovest e da piogge al Nordest dove migliorerà in serata e nottata. Temperature massime tra 6 e 11 gradi.Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari, meno su Abruzzo e Molise, più sole in Sardegna.Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di precipitazioni via via più diffuse in Campania. Peggiora anche sulla Sicilia occidentale. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

MERCOLEDI 16 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, locali banchi di nebbia mattutini in pianura e deboli nevicate lungo i confini alpini. Temperature in aumento.Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle valli, cielo con nubi sparse sulle Adriatiche e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale. Sul resto dei settori e regioni tempo più soleggiato.

GIOVEDI 17 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui rilievi del Triveneto e in Liguria. Temperature massime tra 7 e 16°C.Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Più nubi interesseranno la Versilia (piovaschi) e la Sardegna nordorientale. Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori dal mattino fino a sera. Temperature stazionarie, venti dai quadranti settentrionali.