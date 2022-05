Municipio IX: riparte il progetto “Giovani e Anziani”

Il programma prevede azioni volte alla diffusione dei racconti degli anziani attraverso i nuovi media, presso i centri anziani e gli orti urbani di Eur Laurentino, Vitina e Torrino. Ma anche iniziative di pratica sportiva morbida e di movimento nei centri sportivi municipali del Torrino, di Spinaceto e nei parchi di Mezzocammino.

Riparte il progetto nel municipio IX il progetto “Giovani e Anziani”. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’associazione Torrino-Village che – in collaborazione con la Federcentri Anziani, il patrocinio di Roma Capitale IX Municipio, della Regione Lazio – porterà avanti l’iniziativa nei prossimi mesi con un calendario di eventi sociali, culturali e sportivi.

“La logica del progetto – spiegano dal comitato dell’associazione Paolo Trotta, Andrea Rapisarda, Stefania Cacciani, Paola Russo e Anna Di Nallo – è quella dello sviluppo di una comunità, attraverso uno scambio diretto tra le nuove e le vecchie generazioni”

“I giovani della nostra associazione – sottolinea Paola Russo del comitato scientifico e sociale – condividono anche grazie ad altre realtà, come l’associazione il Marforio, e contribuiscono alla socializzazione, attraverso interventi mirati ed azioni sociali”.

“L’utilizzo delle pratiche sportive – spiega Piero Cucunato, consigliere nel IX Municipio di Roma Capitale -, le azioni sociali e ambientali, con il supporto e la comunicazione sui social network, permettono agli anziani di avvicinarsi all’uso delle nuove tecnologie, mentre i giovani acquisiscono le pratiche delle tradizioni, attraverso percorsi e metodologie che gli le stesse persone anziane trasferiscono operativamente e quotidianamente nei percorsi di partecipazione comune all’interno dei contesti come gli orti urbani, i centri anziani e sociali delle terza età. Gli assi su cui si muove il progetto sono la creazione di legami tra gruppi generazionali diversi, in questo caso anziani e giovani di una determinata comunità locale come quella del IX Municipio Roma Eur”.

Il programma prevede azioni volte alla diffusione dei racconti degli anziani attraverso i nuovi media, presso i centri anziani e gli orti urbani di Eur Laurentino, Vitina e Torrino. Ma anche iniziative di pratica sportiva morbida e di movimento nei centri sportivi municipali del Torrino, di Spinaceto e nei parchi di Mezzocammino. Inoltre, spiegano gli organizzatori, ci saranno anche una serie di attività per la gestione degli orti sociali – da parte di giovani con la supervisione di anziani- nei parchi di Casal Brunori, Vitinia e Ardeatina. Al progetto partecipa anche l’associazione culturale “Il Marforio”.