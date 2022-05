Municipio Roma VIII: a Porta San Paolo una panchina in ricordo di David Sassoli

In occasione della Giornata Mondiale della Liberta' di Stampa

In occasione della Giornata Mondiale della Liberta’ di Stampa, “come il Municipio VIII abbiamo deciso di dedicare questa giornata di impegno alla memoria di David Sassoli. Inauguriamo una panchina bianca simbolo della liberta’ di stampa dedicata alla figura di Sassoli come giornalista e come portavoce nei suoi ruoli istituzionali e politici della lotta per la difesa della liberta’ di stampa”. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri.

“Abbiamo voluto dare un segno urbano qui a Porta San Paolo, in uno dei luoghi simbolici della democrazia italiana e mondiale, luogo della resistenza e delle radici democratiche del nostro Paese, proprio per sottolineare, plasticamente, la riconoscenza che dobbiamo a David Sassoli per le sue battaglie per la liberta’ di stampa e quanto questa intrecci la grande questione democratica che, oggi piu che mai, e’ messa in discussione dai venti di guerra che funestano l’Europa e l’Ucraina – aggiunge Ciaccheri -. E’ un tributo che condividiamo assieme al Sindaco Gualtieri e alla Regione Lazio e alla Federazione Nazionale Stampa Italiana e che diventera’ testimonianza reale della nostra riconoscenza verso David Sassoli. L’iniziativa proseguira’ con la tavola rotonda organizzata con l’associazione Articolo 21 e a diversi rappresentanti del giornalismo italiano come Emma D’Aquino, Roberto Natale, Paolo Borrometi per affrontare nel nome di Sassoli l’impegno ancora necessario a tutela della liberta’ di stampa. Questa intitolazione e’ per il Municipio VIII simbolo dell’impegno a cui sia la nostra citta’ sia le istituzioni tutte sono chiamate come segno del proseguimento di una battaglia che Sassoli ha dapprima interpretato nel suo ruolo di professionista dell’informazione e poi come straordinaria figura politica istituzionale che ha rappresentato il nostro Paese in Europa e nel mondo intero a cui il ricordo ci lega per proseguire le sue idee e la sua battaglia”, conclude.