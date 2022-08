Municipio Roma XV: pranzo di ferragosto per fragili insieme alla Croce Rossa

Si svolgerà al Centro anziani di Prima Porta/Labaro, in via delle Galline Bianche 105, a partire dalle 13". Rollo: un'opportunità in più per contrastare la solitudine

Il Municipio Roma XV aderisce all’appuntamento di Roma Capitale che per il 15 agosto ha organizzato pranzi conviviali aperti agli anziani per trascorrere una giornata di festa in compagnia anche se in città. Lo comunica in una nota l’assessora alle Politiche sociale del Municipio Roma XV, Agnese Rollo.

“Un’opportunità in più – spiega Rollo – per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale e per occuparci di una delle categorie più fragili della nostra società. Nel nostro territorio il pranzo di ferragosto, organizzato in collaborazione con il comitato Municipio 15 della Croce Rossa italiana, che ringrazio – aggiunge -, si svolgerà al Centro anziani di Prima Porta/Labaro, in via delle Galline Bianche 105, a partire dalle 13”.