Nel Lazio 9.056 nuovi casi Covid. D’Amato: attenzione a Pasqua

Assessore: al via quarta dose a Rieti, giovedì in altre asl

Oggi nel Lazio su 9.187 tamponi molecolari e 51.763 tamponi antigenici per un totale di 60.950 tamponi, si registrano 9.056 nuovi casi positivi (+5.276), sono 17 i decessi (+2), sono 1.184 i ricoverati (-15), 71 le terapie intensive (+3) e +6.729 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.334.

Sono i numeri del coronavirus diffusi dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che torna a raccomandare il rispetto dei comportamenti soprattutto durante le festività.

D’Amato ha poi ricordato che questa mattina a Rieti sono partite le prime somministrazioni della quarta dose: “Da giovedi’ al via in tutte le Asl, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalita’ oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda – ha spiegato l’assessore – che la vaccinazione con quarta dose e’ rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilita’ individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi e’ stato positivo dopo la terza dose (booster) e’ esentato dal nuovo richiamo”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, superata quota 13 milioni e 400 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’82 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.783 nuovi casi positivi al Covid-19 e 1 decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2, invece, conta 1.386 nuovi casi e 3 decessi. Nella Asl Roma 3 si registrano 1.165 nuovi contagi e 2 decessi. La Asl Roma 4 conta, invece, 429 nuovi casi e 2 decessi. Nella Asl Roma 5 sono 823 i nuovi casi e 1 decesso, mentre nella Asl Roma 6 si contano 854 nuovi casi e 4 morti. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 2.616 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 763 nuovi casi e 1 decesso, quella di Latina 1.105 nuovi contagi e 2 decessi, quella di Rieti 269 nuovi casi e 1 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 479 nuovi contagi.