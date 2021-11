No vax: allerta per nuova manifestazione a Roma

Prevista domani 27/11 a Ponte Sisto. Corteo contro la violenza sulle donne arriverà a San Giovanni

Ancora manifestazioni questo sabato a Roma: due i sit-in previsti la mattina e un corteo in centro nel pomeriggio con 50 mila partecipanti contro la violenza sulle donne che partira’ da piazza della Repubblica e arrivera’ a San Giovanni.

Sotto la lente in queste ore anche le chat dei No-Vax e No Green pass dove si annuncia un possibile blitz nel pomeriggio nell’area di Ponte Sisto, vicino al ministero della Salute.

Al momento la protesta non e’ stata preavvisata, ma la zona sara’ comunque monitorata dalle forze dell’ordine come tutto il centro per il controllo su eventuali azioni non autorizzate. Tre, invece, le manifestazioni in programma. La mattina un sit-in di Cgil, Cisl e Uil in centro a piazza Santi Apostoli a cui sono attese 500 persone.

Alle 10 anche un raduno a piazza Trilussa contro la violenza sulla donne. Ultimo, solo in ordine di tempo, il corteo previsto nel pomeriggio.