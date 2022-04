Open week Salute Donna: ambulatori aperti al Fatebenefratelli

Dal 20 al 26 aprile. Visite gratuite in più specialità per la cura e la prevenzione: dalla ginecologia per tutte le età, alla senologia; dalla neurologia all’oculistica.

Anche il Fatebenefratelli-Isola Tiberina aderisce con i suoi ambulatori, dal 20 al 26 aprile, alla settimana (H)-Open Week di visite gratuite promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) con la rete degli Ospedali insigniti dei “Bollini Rosa”, in occasione della Giornata nazionale per la Salute della Donna (che ricorre il 22 aprile). In sintonia con lo scopo dell’iniziativa (giunta alla settima edizione), di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, l’Ospedale romano, in linea con la propria tradizione di struttura attenta ai bisogni delle mamme e delle donne in tutti i percorsi significativi della vita, aprirà i propri ambulatori alle visite gratuite nelle varie specialità e per diverse problematiche: dalla ginecologia per tutte le età (adolescenza, età fertile, menopausa), alla senologia per la prevenzione dei tumori mammari; dalla neurologia per problemi di cefalea, situazioni di declino cognitivo o casi di malattie demielinizzanti, all’oculistica per i problemi della vista. Le visite potranno essere effettuate solo su prenotazione (fino ad esaurimento posti) al numero: 0668370325, attivo dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.00.

Altre informazioni sull’Ospedale: www.Fatebenefratelli-isolatiberina.it.

Tutti i servizi offerti dagli Ospedali con i Bollini Rosa per l’iniziativa della Fondazione Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione.