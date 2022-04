Pasqua: i turisti italiani e stranieri scelgono Roma

È quanto emerge dai dati catalogati dal motore di ricerca Jetcost, i quali mostrano che le ricerche di voli sono aumentate del 150 per cento, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 210 per cento nei primi tre mesi del 2022.

Roma è la meta turistica preferita da italiani e stranieri per la Pasqua in arrivo. È quanto emerge dai dati catalogati dal motore di ricerca Jetcost, i quali mostrano che le ricerche di voli sono aumentate del 150 per cento, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 210 per cento nei primi tre mesi del 2022.

Secondo il report di Jetcost in vista della Pasqua le ricerche sono tornate a livelli simili a quelli del 2019, prima della pandemia. I dati indicano che una grande maggioranza per i giorni di festa previsti a pasqua ha optato per Roma, che è diventata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai britannici.

Anche per gli stessi italiani è Roma la città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago. Inoltre, le capitali e le città principali dei paesi europei sono, insieme ad altre città italiane, le prime destinazioni più desiderate: Barcellona al quarto posto, Parigi al sesto, Amsterdam al settimo, Madrid al nono, Lisbona all’undicesimo, Londra al tredicesimo, Siviglia al sedicesimo, Valenzia al diciassettesimo e Tenerife al ventesimo. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per Dubai al 14esimo posto e New York al 15esimo. “Dopo due anni di pandemia sta finalmente tornando la normalità nelle nostre vite e con essa anche il desiderio degli europei di viaggiare”, afferma il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmoli.

“È una grande notizia – aggiunge – vedere che l’interesse dei turisti per Roma si sia mantenuto per un’altra pasqua e che la Capitale continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo”.