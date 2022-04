Pasqua: primi tuffi e tintarelle sul litorale romano

Anticipo d'estate e prova generale per domani e Pasquetta

Primi tuffi e tintarelle in costume: una vigilia di Pasqua che segna oggi, sul litorale romano, un anticipo di stagione balneare ed una prova generale per domani e Pasquetta dove e’ attesa una grande affluenza. La temperatura sui 22 gradi ha invogliato gia’ molti visitatori, tra i quali si segnalano ad Ostia anche turisti del nord Europa, a rompere gli indugi, tirar fuori per la prima volta i costumi da armadi e cassetti, e andare sulle spiagge libere con asciugamani o sdraio.

I lungomare sono inoltre gettonati per passeggiate e fitness, oltre che da appassionati di bicicletta. Sempre ad Ostia in scena, in piazza dei Ravennati, al Pontile, la Ghetto Football Euro League, evento europeo di street football dove si sfideranno giocatori di ogni eta’, professionisti e non.

Buona affluenza anche a Fiumicino e Fregene, localita’ dove numerosi ristoranti e stabilimenti balneari con tavolini all’aperto sono pronti, gia’ da oggi, per il preannunciato pieno di prenotazioni per il ponte pasquale. Il litorale romano vede inoltre, fino a Pasquetta, un dispositivo rafforzato di controlli, su strade, lungomare, parchi e luoghi di maggior aggregazione, da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale mentre le attivita’ velistiche e diportistiche sono sotto l’occhio della Capitaneria di porto di Roma e delle Squadre nautiche di polizia e carabinieri.