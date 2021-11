Poste: annullo speciale per l’amichevole ‘Fratelli Tutti’ di Formello

Prevista per domenica 21 novembre presso il Centro Sportivo della società sportiva Lazio, tra la rappresentativa della World Rom Organization e la Squadra del Papa “Fratelli tutti”

In occasione della partita amichevole “Fratelli Tutti” prevista per domenica 21 novembre a Formello presso il Centro Sportivo della società sportiva Lazio, tra la rappresentativa della World Rom Organization e la Squadra del Papa “Fratelli tutti”, Poste Italiane ha realizzato una cartolina e un annullo speciale filatelico.

L’annullo e la cartolina saranno disponibili presso il Servizio Temporaneo che sarà allestito lo stesso giorno dell’evento sportivo, con orario 13.00-18.00, in prossimità dell’ingresso dello Stadio “Mirko Fersini”, in Via di Santa Cornelia.

Presso il Servizio Temporaneo, inoltre, sarà disponibile anche il francobollo emesso in occasione del 120° anniversario della S.S. Lazio e si potrà usufruire del servizio di accettazione e invio della corrispondenza.