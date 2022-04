Poste: in 30 uffici postali della Capitale la cartolina dedicata alla Pasqua

Compresi i due Spazi di Roma, rispettivamente in Piazza San Silvestro e Via delle Grazie, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica una colorata cartolina alla Pasqua 2022. Una nuova occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile già da oggi e fino a sabato 16 aprile in 30 Uffici Postali con sportello filatelico della Capitale, e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, compresi i due Spazi di Roma, rispettivamente in Piazza San Silvestro e Via delle Grazie, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.