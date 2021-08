Raggi su proposta Farmacap: “bene proposta Farmacap a Regione Lazio, lotta a pandemia ha bisogno di tutti”

La sindaca esprime parere favorevole a quanto proposto da Farmacap

“Ringrazio il direttore generale Sebastiano Di Guardo e il commissario straordinario Jacopo Marzetti per una proposta che ritengo necessaria al fine di ampliare il più possibile il prezioso lavoro svolto fino a oggi dalla nostra azienda del farmaco, Farmacap. Sono sicura che la Regione Lazio saprà accogliere la richiesta, fornendo il supporto necessario nella comune battaglia contro la diffusione di questo insidioso coronavirus. Nel frattempo – conclude Raggi – colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari e i lavoratori che offrono supporto socio-psicologico alle famiglie colpite dal Covid-19. Noi siamo accanto a voi, sempre”.

Questa la nota di commento della sindaca Virginia Raggi in merito alla proposta avanzata dalla Farmacap, che prevede un corposo aiuto nella somministrazione dei vaccini (Farmacap a oggi conta 61 farmacisti vaccinatori che è possibile impiegare in attività specifiche), e ad avviare un servizio di screening nelle scuole per quanto attiene alla gestione dei tamponi.

Inoltre l’azienda propone anche di potenziare le azioni già avviate relative all’informazione e alla diffusione dei comportamenti idonei al contrasto della diffusione del virus, al rafforzamento dei servizi di supporto psicologico per i disagi causati dalla pandemia.