Regione Lazio, prima dell’8 possibile immunità di gregge

Lazio vicino alla soglia (70%) dell'immunita di gregge, la percentuale della popolazione vaccinata è ora al 67%

Sono stati superati in data odierna i 6,8 milioni di vaccinati. Un dato importante che fa guardare al futuro con ottimismo, specialmente per il raggiungimento della famigerata immunità di gregge. É ormai noto che, stando alle disposizioni e studi in merito, l’immunità di gregge viene raggiunta dal momento in cui il 70% è vaccinata, nel Lazio siamo al 67%.

Leggendo questi dati è quindi possibile vedere quanto questa soglia sia quantomai vicina, a tal punto da poter essere raggiunta nel giro di dieci giorni. I dati fanno riferimento alle persone che hanno ricevuto la somministrazione di almeno due dosi di vaccino, e che quindi hanno completato il loro ciclo vaccinale.