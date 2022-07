Regione Lazio/Sport: Zingaretti, un tavolo permanente per incontrare tutti gli interlocutori istituzionali – VIDEO

Senza burocrazia e velocemente si potrà rivolgersi per un finanziamento, una gara, un lavoro o semplicemente per una attività sportiva. L’evento “Bentornato Sport"

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Presso il Palatorrino è andato in scena “Bentornato Sport”, un evento molto importante per lo sport regionale durante il quale dal palco è intervenuto Roberto Tavani, delegato allo sport del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha dichiarato “Eccoci qui a celebrare questa ripartenza, ma anche a raccontarvi l’ultimo miglio di impegno della Regione Lazio in questo ultimo anno che ci separa dalla fine della consiliatura, e ci tenevamo ad essere qui per celebrare questo momento, ma anche per raccontarvi che l’impegno della Regione prosegue con la programmazione approvata oggi e nei prossimi mesi con tantissime manifestazioni che metteremo in campo. Gli Enti di promozione sportiva poi durante l’autunno realizzeranno delle progettualità targate ‘Bentornato Sport’ aperte a tutti e per tutti, per tutte le età e le condizioni sociali’’.

Ha preso la parola anche il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha sottolineato l’importanza dello sport, per la salute e a livello sociale “Noi abbiamo lavorato in questi anni – ha rilevato – perché lo sport fosse un diritto riconosciuto a tutti gli sportivi del Lazio, ma per via della pandemia abbiamo chiesto alle persone uno sforzo maggiore e nel tempo del Covid il ritorno alla pratica sportiva ed alla riappropriazione di spazi di vita, doveva vedere lo sport come uno strumento per riprendere la normalità, per cui non più solo opportunità per qualcuno, ma grande progetto collettivo per vivere meglio” .

Zingaretti ha poi ricordato un altro importante provvedimento approvato dalla Giunta. “Oltre centinaia di migliaia di euro per sostenere grandi eventi sportivi o attività sportive – ha sottolineato – è stato istituito il tavolo permanente dello sport, che sarà un tavolo nel quale si potranno trovare tutti gli interlocutori Istituzionali che hanno a che fare con l’attività sportiva. Qualsiasi Ente, associazione o gruppo sportivo, che vorrà interloquire con la Regione per un finanziamento, una gara, un lavoro o semplicemente per una attività, potrà rivolgersi al tavolo permanente dello sport, che offrirà un’interlocuzione senza burocrazia e veloce, perché in fondo lo sport è tanti aspetti della vita ed il tavolo permanente è il salto di qualità figlio dell’impegno avuto questi anni”.