Regioni: ok il potenziamento della campagna vaccinale, ma manca personale

Tra territori c'è Friuli, con alta percentuale sanitari No Vax

Se i numeri quotidiani delle vaccinazioni, come richiesto dal Governo, dovranno tornare alla media nazionale di 400mila al giorno, serve un supporto con più personale per potenziare la nuova campagna vaccinale.

È quanto chiedono le Regioni, che lamentano carenza di personale per le somministrazioni, in vista del necessario rafforzamento degli hub vaccinali. Tra i territori dove sarebbe stato richiesto un maggiore supporto di personale che è anche il Friuli, che ha la più alta percentuale di sanitari No vax.