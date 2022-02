Regno Unito: la Regina Elisabetta positiva al Covid

Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. Johnson augura alla regina pronta guarigione

La regina Elisabetta II e’ risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri.

La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando “sintomi lievi simili ad un raffreddore”, continuera’ comunque con tutta probabilita’ da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

“Buckingham Palace conferma che la regina e’ risultata oggi positiva al Covid”, si legge in una nota del Palazzo, “Sua Maesta’ sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane. Continuera’ a ricevere attenzione medica e seguira’ tutte le opportune linee guida”.

Elisabetta II e’ risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

“Sono sicuro di parlare a nome di tutti augurando a Sua Maestà la regina una pronta guarigione dal Covid e un rapido ritorno a condizioni di salute vibranti”. Così in un tweet il premier britannico Boris Johnson.