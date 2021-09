Ricciardi, in 3 mesi raddoppieranno casi nel mondo per Delta

Arriveremo a 400 milioni di contagiati da variante Delta

A causa della variante Delta, “nei prossimi tre mesi raddoppieremo il numero dei casi di Covid nel mondo”. Lo ha detto, sottolineando la contagiosità della variante oggi dominante, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, nel corso del webinar “La gestione del rientro a scuola e le priorità per i giovani”, organizzato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università’ Cattolica (Altems).

“Per arrivare a 100 milioni di casi nel mondo – ha precisato Ricciardi – ci abbiamo messo un anno. Per raggiungere i 200 milioni ci abbiamo impiegato 6 mesi. Per arrivare a 400 milioni di casi, con questa variante, ci metteremo 3 mesi. E pensate a cosa questo significherà in termini di morti, se non ci si vaccina”.