Rieti, al via domani somministrazione vaccino antinfluenzale e terza dose

Lazio prima Regione a somministrare contemporaneamente le dosi

Dopo la circolare emanata dal ministero della Salute, la Asl di Rieti, “e’ pronta a partire da domani giovedi’ 7 ottobre 2021, iniziera’ la somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva del vaccino anti-Covid19”.

Il Lazio, come annunciato, e’ dunque al prima Regione a praticare la co-vaccinazione.

“La somministrazione del vaccino antinfluenzale e della contestuale dose aggiunta di vaccino anti-Covid19 – si legge nella nota della direzione della Asl di Rieti – sono in programma presso l’hub ex Bosi di Rieti e l’hub Amazon di Passo Corese nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta, su alcune categorie di soggetti, vedi gli over 80 anni, per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale e’ raccomandata e allo stesso tempo sono risultati eleggibili per la vaccinazione contro il Sars-CoV.2”.

“Anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale -spiega ancora- sara’ molto importante per proteggere al meglio le persone piu’ fragili. Tale vaccinazione e’ considerata la strategia piu’ efficace per la prevenzione dell’influenza, che continua ad essere raccomandata anche alla luce della situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus Sars-CoV-2. Con la distribuzione delle prime dosi di vaccino antinfluenzale da parte della Regione Lazio, come accaduto nelle precedenti fasi della pandemia, la Asl di Rieti ha contestualmente aperto un importante canale di interlocuzione e collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, al fine di programmare capillarmente su tutto il territorio della provincia di Rieti la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione over 65”.