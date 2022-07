Roma: al via “Piscine all’aperto” per over 70, ingressi gratuiti in 18 impianti comunali

Dal 5 luglio al 31 agosto

Parte il 5 luglio il progetto “Piscine all’aperto”, il servizio pianificato dal Dipartimento Sport e dal Dipartimento Servizi Sociali di Roma Capitale, che mette a disposizione dei cittadini over 70 della Capitale complessivamente 5.000 ingressi giornalieri gratuiti nelle piscine comunali, dal 5 luglio al 31 agosto. Saranno 20 gli ingressi giornalieri gratuiti (con ombrelloni, lettini e sdraio) per ciascuna delle 18 piscine comunali che hanno aderito, diffuse nei diversi quartieri della città.

Un servizio che intende offrire occasioni di socializzazione agli anziani e contrastare i disagi legati alle temperature estive.

L’obiettivo è di migliorare le loro condizioni di vita e diminuire i rischi di isolamento e solitudine di chi non va in vacanza e deve rimanere in città.