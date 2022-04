Grande donna, partigiana, militante politica, intellettuale,

“Dieci anni fa ci lasciava Miriam Mafai, grande donna, partigiana, militante politica, intellettuale, una voce libera e importante sempre in prima linea per l’affermazione dei diritti, un vero modello di impegno civile per tutti. Roma la ricorda dedicandole un viale a Villa Pamphilj, un luogo che amava molto”.

Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.