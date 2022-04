Roma in Food, al via piattaforma per prodotti territorio

Presenti oltre 300 prodotti di qualità. Ordinazioni dal 2 maggio

Con la presentazione oggi di una demo, nello spazio WeGil della Capitale, prende il via “Roma in Food”, marketplace per prodotti di eccellenza artigiana di Roma e provincia. La piattaforma, promossa “grazie al progetto Romainfood di Agrocamera in partenariato con la Cna di Roma (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) , vuole essere uno strumento a disposizione delle imprese per promuovere le proprie eccellenze, attraverso una rete logistica che effettuera’ le consegne in prossimita’ in modo sostenibile, il tutto attraverso una filiera virtuosa che portera’ a domicilio le tipicita’ e le bonta’ del territorio”.

La piattaforma raccoglie oltre 300 prodotti enogastronomici di qualita’ realizzati grazie alle imprese artigiane aderenti a Cna di Roma. I prodotti potranno essere ordinati dal 2 maggio.

Con la presentazione della demo lo chef Fabio Campoli ha proposto alcune ricette che potranno essere replicate a casa, acquistando i prodotti che i consumatori troveranno nel marketplace di Roma in Food.

Il marketplace e’ stato presentato alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e del presidente di Agrocamera, David Granieri.