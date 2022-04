Roma: Municipio XV, finalmente restituiamo centro anziani a cittadini

Il presidente Daniele Torquati: domenica 10 aprile alle 17 potremo vederli entrare all'interno della struttura"

Il centro anziani “San Felice Circeo” restituito ai cittadini.

“Abbiamo dovuto attendere venticinque anni per poter consegnare le chiavi del centro anziani ‘San Felice Circeo’ ai nostri cittadini e finalmente domenica 10 aprile alle 17.00 potremo vederli entrare all’interno della struttura”. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati.

“Una vicenda lunga e complessa, per dei locali ristrutturati nel 2011 e mai consegnati. Una priorità assoluta per noi, che già nel 2015, nella nostra precedente amministrazione, lavorammo per risolvere una complicata situazione burocratica e che prima che si chiudesse il contenzioso di oltre 12 milioni di euro con il curatore fallimentare, richiedemmo come Giunta l’affidamento anticipato del bene lasciando i fondi per la ristrutturazione del centro – aggiunge Torquati -. Lo scorso ottobre, subito dopo il nostro insediamento, abbiamo ripreso immediatamente in mano la questione e proceduto agli interventi necessari alla riapertura della struttura, con l’affidamento d’incarico per l’accatastamento, l’attestazione di prestazione energetica, la richiesta di agibilità, l’allaccio di tutte le utenze che da oltre un anno e mezzo dovevano essere perfezionate e i controlli necessari all’impianto di riscaldamento. Un percorso impegnativo, sempre al fianco degli anziani del Municipio XV, anche quando nel 2013 mi presi la responsabilità di riaprire la tensostruttura che li ospitava e poi nel 2018 quando abbiamo rischiato di vederla chiudere. Oggi per noi è davvero una grande soddisfazione sapere di aver concluso questa complicata questione. L’apertura del Centro Anziani “San Felice Circeo” è la dimostrazione che, sia che ci si trovi in maggioranza o in opposizione, solo con il lavoro e il senso di responsabilità è possibile raggiungere grandi traguardi e mantenere gli impegni presi con i cittadini. Nel rispetto dei nostri anziani e per limitare il contagio da Covid-19 che proprio negli ultimi giorni ha coinvolto di nuovo questa comunità, dopo le interlocuzioni con asl, abbiamo deciso che nel pomeriggio di domenica ci limiteremo a consegnare le chiavi e ad aprire il centro, certi di poter fare una grande festa tutti insieme la prossima estate”, conclude la nota.