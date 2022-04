Roma municipio XV/Ucraina : Torquati, concerto di beneficenza il 21 aprile

Nella giornata del Natale di Roma alle 20.30 al Teatro Ciak di Via Cassia 692

Continuano, nel Municipio XV, le iniziative di solidarieta’ in favore del popolo ucraino.

“Abbiamo deciso di dedicare una giornata cosi’ importante per la nostra citta’ come il 21 aprile proprio ai profughi di guerra, perche’ il giorno della fondazione di Roma possa essere un’altra occasione di condivisione e partecipazione con chi ha piu’ bisogno”. Cosi’ in una nota congiunta il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessora alla Cultura, Tatiana Marchisio.

“Una grande serata organizzata in un luogo simbolo del nostro territorio come il teatro Ciak di Via Cassia, per cui ringraziamo la direzione teatrale che ha messo a disposizione con generosita’ la sala, per un evento che vedra’ protagonisti sul palco l’attore Stefano Fresi e Cristiana Polegri, insieme ai gruppi musicali emergenti del nostro territorio – continua la nota -. Un evento organizzato dal Municipio XV e per cui vogliamo ringraziare il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana, le associazioni culturali Fuori dal Gra e OndaMusic.it, per il supporto all’iniziativa e per il grande lavoro portato avanti in questi giorni nella raccolta e distribuzione di beni primari destinati alla popolazione ucraina. Ingresso libero fino a esaurimento posti, le offerte saranno interamente devolute alla Croce Rossa Italiana”