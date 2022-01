Roma: Pratelli, totale gratuità nidi per famiglie fino a 25 mila euro Isee

E orari più lunghi. Le novità del nuovo Bilancio

Roma Capitale abbatte le rette dei nidi comunali con un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito e la totale gratuita’ per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro Isee. Un provvedimento che sommato al bonus nidi statale, in merito al quale e’ in corso una fitta collaborazione con l’Inps per facilitarne la fruizione, produce la gratuita’ totale per le famiglie romane che hanno un Isee fino a 25.000 Euro. Lo rende noto l’assessora alla scuola di Roma, Claudia Pratelli, commentando l’approvazione del bilancio previsionale 2022-2024 del Campidoglio in Aula Giulio Cesare.

“Si tratta di un passaggio importantissimo per una societa’ piu’ giusta: sappiamo che i primi 1000 giorni di vita sono determinanti per lo sviluppo dei bambini e delle bambine. Inoltre frequentare il nido, specie per chi proviene da contesti svantaggiati, fa la differenza. Roma sceglie da che parte stare – sottolinea Pratelli -. Non solo, con il bilancio prevediamo una sperimentazione per il prolungamento degli orari di apertura dei nidi che interessera’ fino a 60 ulteriori strutture distribuite in tutto il territorio comunale, sempre al fine di favorirne l’accessibilita’ e adeguare la nostra offerta ai tempi di vita dei genitori segnati da un lavoro che ha cambiato profondamente i suoi connotati negli ultimi decenni”.