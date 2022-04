Roma: workshop di falegnameria all’Hortus Urbis

Giovedì 7 e sabato 9 aprile

Un corso per imparare a lavorare il legno ed operare come un falegname per portare a termine con competenza e abilità tutte le fasi lavorative in una giornata: dal progetto alla costruzione e all’assemblaggio, arrivando a realizzare un oggetto con l’ausilio degli strumenti tradizionali, ma anche con gli elettroutensili e le macchine cosiddette “On site”.

Si propone un percorso teorico-pratico. Si apprenderanno i primi rudimenti teorici: per la conoscenza del legno, la progettazione di un manufatto e il calcolo dei pezzi in base alle misure più diffuse per le essenze da usare.

Realizzeremo un manufatto usando gran parte degli utensili che verranno presentati. Sarà spiegato come e quando usarli, ci occuperemo di progettazione, preparazione, assemblaggio e rifinitura di una oggetto che potrà essere usato come mensola, cornice o aiuola. Lavoreremo sul tema degli incastri per sperimentarne 3 diversi tipi:

l più classico degli assemblaggi, quello con spine di legno colla e giunzione con viti in quanto i morsetti dovremmo lasciarli in tensione almeno per un giorno.

Usando il Domino, metteremo dei biscottini e assemblaggio sempre con colla e viti.

Il più complesso con incastro a mezzo legno, con colla e viti, eseguendo i tacconi con l’ausilio del seghetto alternativo.

Il corso è tenuto da Francesco Zangari, falegname appassionato ed esperto proveniente da una stirpe di falegnami e amico dell’Hortus Urbis.

Calendario:

Giovedì 7 aprile 2022 alle 18.00, lezione teorica on line

Sabato 9 aprile 2022 dalle 9.30 alle 18.00, lezione teorico pratica all’Hortus Urbis

Informazioni base:

Sede: Hortus Urbis, via Appia Antica 42/50, Roma

Costo: donazione suggerita di € 35 euro a persona

Posti limitati

Iscrizioni: entro le ore 12 di giovedì 7 aprie fino ad esaurimento posti: hortus.zappataromana@gmail.com

Informazioni supplementari:

Portare abiti, scarpe e guanti da lavoro (o un grembiule) da lavoro

Un pranzo al sacco

Una mascherina FP2

Disponibilità ad imparare a scoprire la propria manualità e precisione

Prossimi di falegnameria: 23 e 24 aprile X edizione.

Poiché il corso si svolge all’aperto, le attività potranno subire variazioni in relazione alle condizioni climatiche.

PER INFORMAZIONI: hortus.zappataromana@gmail.com – www.hortusurbis.it