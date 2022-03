Romics 28 alla Fiera di Roma, da Lara Croft ad Animali fantastici

Dal 7 al 10 aprile

Una giovane navigatrice di profilo, che evoca un mitico Corto Maltese, con lo sguardo diretto all’orizzonte. Una figura che trasmette la volonta’ anche di molti autori di fumetti “di non inquadrare piu’ in modo molti personaggi secondo una rigida identita’ o etnia. Una sensibilita’ che riflette la societa’ di oggi, anche nella costante valorizzazione e richiesta del rispetto dei diritti delle persone”. Lo dice una delle protagoniste del fumetto italiano Laura Scarpa, autrice, illustratrice, editrice, docente, saggista e storica del fumetto, Romics d’oro 2022 (insieme a Vincenzo Mollica, per il suo impegno nella valorizzazione del mondo del fumetto) e autrice dell’immagine simbolo della 28/a edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games dal 7 al 10 aprile a Fiera Roma.

Come di consueto si dara’ spazio ai vari mondi della creativita’ per immagini, con decine di presentazioni, incontri e anteprime, dai comics, ai videogame (con postazioni dove sperimentare i nuovi titoli, ma anche ritrovare i ‘classici’ e partecipare ai vari tornei) , dai film al web, dai libri al piccolo schermo, dal cosplay al mondo Nft e i webtoon. Il tutto non dimenticando l’attualita’ drammatica della guerra con LupicsForPeace, iniziativa per sensibilizzare il pubblico, gli autori, gli editori e tutti gli artisti presenti, alla pace, al dialogo, alla soluzione non violenta del conflitto. Ad inaugurare il wall sara’ Luca Antonio Maggi, l’autore del lupetto di Romics che per l’occasione indossera’ le vesti di LupicsForPeace.

Per il grande schermo, tanti gli appuntamenti dedicati a Animali Fantastici – I segreti di Silente (in sala dal 13 aprile) con una mostra di opere ispirate al Wizarding World, e i giovani illustratori dell’Istituto Europeo di Design di Roma, oltre a un panel con fra gli altri, la voce italiana di Newt Scamander, Davide Perino. Per Sonic 2 – Il Film (in sala dal 7 aprile), ci sara’ il doppiatore del protagonista Renato Novara. Si iniziera’ ad entrare anche in Jurassic World – Il Dominio con, fra gli altri, la partecipazione straordinaria di Steve Brusatte, il nuovo paleontologo che ha orientato il lavoro della troupe nel terzo capitolo del franchise in uscita il prossimo luglio. Tra le chicche anche una celebrazione del successo globale di Spider-Man: No Way Home; le prime immagini di Carne Fredda, esordio alla regia di Roberto Recchioni, e per gli incontri con gli attori molto legati ai generi, il dialogo, fra gli altri, con Cristiana dell’Anna. Tra gli altri appuntamenti principali l’incontro Il fumetto al cinema: Michelangelo La Neve (Da Martin Myste’re al film Diabolik) curato dalla Scuola Romana dei Fumetti, con l’intervento de i Manetti Bros e ‘Dignita’ e diritti. La parola alla matita’.

Si va nel videoludico con Da Lara Croft ad Aloy: la rappresentazione femminile nel videogioco e il caso Horizon Forbidden West . Tra le incursioni nel mondo di manga e anime, in ‘Anche tu sei un otaku?’ avranno la scena Maurizio Iorio in arte Kirio 1984 e Capitan Artiglio rispettivamente autore e disegnatore del libro Anche mio nonno era un Otaku. Molti gli omaggi a grandi autori, come il pioniere dell’animazione giapponese Yasuo Ohtsuka, mentore di Miyazaki. Per la letteratura, infine, saranno protagonisti fra gli altri Licia Troisi, che, accompagnata da due cosplayer dei suoi personaggi, presentera’ Poe – la nocchiera del tempo (Rizzoli Libri) e Shade che parlera’ del suo primo fumetto La fabbrica dei rapper (DeAgostini) insieme all’illustratore Roberto D’Agnano e lo sceneggiatore Lorenzo La Neve. “Romics 28 e’ una edizione all’insegna del grande fumetto d’autore e di tutti gli universi creativi – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics – che circondano questa straordinaria sfera”.