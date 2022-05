Sanità: D’Amato, “isolato primo caso di vaiolo delle scimmie”

È il primo allo Spallanzani. "Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina", spiega l'assessore regionale alla Sanità

“Ho comunicato al ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del primo caso a livello nazionale del cosiddetto ‘monkey pox’, ‘vaiolo delle scimmie’. Isolato già in precedenza nel Regno Unito, Spagna e Portogallo. Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina. La situazione è costantemente monitorata”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato.