Sanità: nel Lazio nuovo sistema prenotazione online visite

Zingaretti "salto nel futuro"

Nel Lazio le visite sanitarie da ora si possono prenotare online con tre click sul pc. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato hanno presentato il nuovo sistema di prenotazione online delle prestazioni sanitarie, gestito dalla società regionale Laziocrea, che andrà ad affiancare il Recup tradizionale (06-9939). Per poter prenotare autonomamente online la prestazione sanitaria è indispensabile la prescrizione dematerializzata, con indicazione di priorità (D, differita e P, programmata). Per tutte le altre prestazioni e per tutti gli altri codici di priorità, è possibile effettuare la prenotazione tramite Recup.

Una vera rivoluzione digitale per il Lazio, basteranno tre click e sarà possibile prenotare quattordici prime visite sia dal proprio pc che tramite la App (Salutelazio). Come spiegato oggi, ci si potrà collegare al sito inserendo il codice fiscale, numero di tessera sanitaria e il codice della ricetta dematerializzata necessaria per accedere alle agende dove appariranno i primi appuntamenti per vicinanza territoriale (Asl o Distretto) e in ordine cronologico. A questo punto basterà cliccare sull’orario più comodo e come avviene per gli hub vaccinali si otterrà la ricevuta dell’appuntamento. A 72 ore dalla prestazione l’utente riceverà un promemoria per la conferma o la disdetta dell’appuntamento.

Nella prima fase sono prenotabili quattordici prime visite che ammontano a circa 250 mila slot disponibili al mese come le visite specialistiche e a seguire sarà la volta anche delle prestazioni di diagnostica per immagini. A regime saranno prenotabili nella nuova modalità digitale 68 prestazioni tra prime visite e esami diagnostici. “Nell’emergenza Covid, il sistema sanitario del Lazio ha mostrato quanto sia importante investire in sanità pubblica. È un salto di qualità nel futuro per il campo dei servizi sanitari – ha detto il governatore Zingaretti -. Abbiamo dimostrato capacità di reazione ed efficienza. Molti non se lo aspettavano. Ma i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto di un grande investimento, innanzitutto sull’ammodernamento del nostro sistema sanitario. Penso in particolare all’attivazione del nuovo Data center, nato grazie a un investimento di 25 milioni di euro da fondi Fesr 2014-2020, all’implemento del nuovo sistema Recup, sviluppato dalla società regionale Laziocrea, utilizzato in questi lunghi mesi per la prenotazione di vaccini e tamponi”.

“Ora – ha aggiunto il governatore – quello slancio non va perso. Il sistema utilizzato per la prenotazione di vaccini e tamponi viene esteso a tutte le visite del sistema sanitario regionale. È una vera rivoluzione. Grazie al nuovo sistema di prenotazione online e su smartphone, sarà semplicissimo fissare un appuntamento, scegliendo giorno e orario. Grazie al promemoria inviato dal sistema, come avvenuto anche con i vaccini, riusciremo a gestire meglio i flussi e eviteremo che le disdette creino intoppi al sistema sanitario e difficoltà agli altri cittadini. Un’innovazione di metodo, che con tre semplici click renderà più semplice la vita delle persone e più efficiente il sistema Sanitario Regionale. Facciamo un salto nel futuro della sanità”, ha concluso Zingaretti.

“Una rivoluzione digitale dei servizi che abbiamo mutuato dall’esperienza del sistema di prenotazione degli hub vaccinali che, durante la pandemia, ci ha consentito di effettuare oltre 13 milioni e mezzo di prenotazioni – ha spiegato l’assessore D’Amato -. Utilizzando la App basterà inquadrare con il telefonino i codici a barre della ricetta dematerializzata per accedere al sistema ed effettuare la propria prenotazione. L’utente riceverà inoltre il codice Iuv (Identificativo univoco di versamento) grazie al quale potrà effettuare il pagamento del ticket in qualsiasi tabaccheria o anche online accedendo a Pagopa”, ha concluso D’Amato.