Scuola: al via manutenzione di 15 palestre, una in ogni municipio

"Grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento Sport, a partire dal 2017, abbiamo già riqualificato in totale 163 tra palestre scolastiche e campi polivalenti all’aperto", scrive su Facebook l'assessora comunale alla Sport Veronica Tasciotti

“Palestre nuove: come ogni anno, partono le manutenzioni in 15 impianti sportivi delle scuole di Roma Capitale, uno per Municipio”. Lo scrive, su Facebook, l’assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti.

“Grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento Sport, a partire dal 2017 – aggiunge – abbiamo già riqualificato in totale 163 tra palestre scolastiche e campi polivalenti all’aperto, intervenendo sulle strutture segnalate dai territori in tutta la città. Quando abbiamo iniziato a lavorare per restituire ai nostri ragazzi luoghi sicuri, in cui fare attività fisica sia bello e motivante, abbiamo trovato palestre fatiscenti, degradate, non a norma. Oggi le palestre su cui abbiamo lavorato sono perfettamente funzionanti e sicure: nuovi pavimenti e nuove attrezzature, pareti rivestite e tinteggiate, impianti elettrici a norma, impianti di pallavolo e basket a muro. Lo scopo è far sì che lo sport sia veramente, concretamente, un diritto di tutti, una pratica con cui familiarizzare sin da piccoli, perché il benessere personale va coltivato”, conclude.