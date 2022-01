Scuola, allarme presidi Lazio: poche le classi completamente in presenza

Anp, Asl oberate scaricano su di noi la gestione dell'emergenza

“Il rapporto con le Asl che si sta mostrando sempre piu’ critico: dichiarando infatti che il carico attuale sia per loro insostenibile, scaricano indebitamente sulle scuole la gestione dell’emergenza sanitaria, scuole che devono sopperire con un impegno che va ben oltre quanto possa essere loro richiesto”.

Lo riferisce l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, secondo cui “la scuola, in queste settimane, non riesce realmente a funzionare in presenza a causa dei contagi, delle numerose classi in Dad e soprattutto della didattica mista, per cui sono pochissime le classi completamente in presenza”.

L’Anp ha segnalato altri due temi urgenti: “la necessita’ di provvedere alla fornitura delle mascherine FFP2 per tutte le classi in sorveglianza e quella della presa in carico della realizzazione di impianti di purificazione dell’aria, necessari nelle scuole anche aldila’ dell’emergenza Covid”.